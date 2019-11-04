В январе-сентябре текущего года организации концерна «Беллесбумпром» произвели импортозамещающей продукции на 391,7 млн долларов США, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выпуск продукции осуществлялся 26 предприятиями по 38 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, плиты древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Все произведенные товары отвечают международным стандартам качества и пользуются высоким спросом у потребителей.

Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки.

За 9 месяцев 2019 года ОАО «Светлогорский ЦКК» произведено 90,4 тыс. т целлюлозы, что в 3,6 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Из общего объема производства порядка 20% целлюлозы поставлены отечественным потребителям. В основном из целлюлозы белорусские переработчики производят различную бумажную упаковку и изделия бумажные санитарно-гигиенического назначения.

Производство бумаги и картона в первом полугодии выросло на 7,6% до 249,4 тыс. тонн, мешков и пакетов бумажных на 36,6% до 105,9 млн штук, древесностружечных плит на 2,6% до 439,6 тыс. условных куб. метров, фанеры – на 1,4% до 208,7 тыс. куб. метров, древесноволокнистых плит на 0,5% до 106,5 млн условных кв. метров.