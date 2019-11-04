ЭКОНОМИКА РБ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТОВ ФОРМЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

14:55 04.11.2019 Структура и время работы ведомственных пунктов таможенного оформления (ВПТО) Витебской таможни изменяется с 1 января 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, с 1 января 2020 года упраздняется ВПТО 07229 «Витебск». Кроме того, специализация ВПТО 07260 «Витебск-Белтаможсервис» дополняется таможенными операциями в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. Помимо этого, увеличивается время работы ВПТО 07271 «Бремино-Орша» (вместо ежедневного графика с 9.00 до 18.00 ВПТО будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00). Специализация указанного ВПТО дополняется таможенными операциями в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в целях размещения на территории особой экономической зоны «Бремино-Орша» и вывозимых с ее территории.