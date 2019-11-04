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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 30 РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА 2-Й КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ШАНХАЕ
14:25 04.11.2019

Около 30 разработок представит БГУ на 2-й Китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo-2019, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае (КНР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, среди университетских экспонатов будут представлены высокоэффективные мощные источники питания широкого применения, многофункциональные комплексы Alma Meter и Alma Meter2 для измерения электрических сигналов, визуализаторы инфракрасного излучения, поглотитель электромагнитных волн, ультрачерные пленки, макет студенческого наноспутника BSUSat-1 и др.

Кроме того, в экспозицию БГУ войдет аппаратура для измерения прочности автомобильных дорог. Данная разработка предназначена для экспресс-мониторинга качества покрытий при строительстве и эксплуатации дорог для повышения безопасности автомобильного движения. Аппаратура способна бесконтактным способом определить прочность слоев покрытия, а также его неоднородность и нарушения. Среди разработок белорусского вуза также устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов. Оно используется для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками, оперативного мониторинга местоположения машин, направления их движения и скорости, расхода и уровня топлива, выявления фактов нецелевого использования техники, а также автоматического оповещения в случае аварии, угона с определением текущего местоположения автомобиля и т.д.

Научно-технические разработки БГУ войдут в коллективную экспозицию Министерства образования Беларуси.

China International Import Expo-2019 – крупнейшая в Китае выставка, организуемая с 2017 года Министерством коммерции и Народным правительством Шанхая. Мероприятие проходит в самом большом в мире выставочном комплексе площадью 1,5 миллионов квадратных метров. В 2018 году участниками стали более 2,8 тысяч компаний из 130 стран. Общая площадь белорусской экспозиции составила 778 квадратных метров.
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