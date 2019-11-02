Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир: в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи квартир (без учета комнат и долей). Это второй показатель за всю историю наблюдений, рынок был более активным лишь однажды — в конце 2017 года.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by , почти треть всех проданных в Беларуси квартир находились в столице, а в денежном выражении доля Минска составила 54%.

Совокупный спрос на квартиры оказался на 11,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До сих пор изменение активности покупателей в годовом выражении было отрицательным на протяжении 4 кварталов. По всей видимости, на спрос положительно повлияло снижение ставки рефинансирования и последовавшие за ним корректировки ставок по кредитам на недвижимость у ряда банков.

Любопытно, что локомотивом общего роста спроса были крупные города страны (без областных), где сделок стало больше на 20%. В Борисове, Солигорске и Новополоцке темпы роста достигли отметок в 31−37%.

В Минске спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%, в областных центрах — на 4%. В Бресте и Могилеве активность покупателей была высокой, зато в Гродно квартир купили на 14% меньше, чем годом ранее.

В малых городах страны квартиры также покупали более активно (+ 9,7%), но во многом этот рост был обеспечен Минской областью, где сделок стало больше на 19%.

2-комнатные квартиры традиционно являются наиболее популярными у региональных покупателей. Лишь в Гомеле и Витебске «однушек» купили больше, чем «двушек». Самая высокая доля сделок с 2-комнатными квартирами была отмечена в Барановичах (52%) и Полоцке (57%).

Самая дорогая квартира, проданная в областных центрах за период c июля по сентябрь, находилась в Гродно. Заплатили за нее порядка 130 тысяч долларов.

На фоне общего повышения спроса динамика цен в III квартале была не столь однородной. В каждом втором городе страны средний уровень цен на квартиры опустился. Возможно, это было связано с резкими изменениями в структуре спроса. Сильнее всего средняя цена опустилась в Полоцке и Орше (-4%), а максимальный рост был зафиксирован в Солигорске (+5,8%) и Бобруйске (+8,3%).

Если рассматривать динамику цен за последний год, то наиболее ощутимый рост цен продемонстрировал Витебск, где квартиры подорожали на 10,2%. Впрочем, это можно объяснить так называемым «эффектом низкой базы». В самом северном областном центре падение цен во время кризиса 2015−2017 годов было максимальным, а нынешний рост является, скорее, восстановительным.

По итогам последнего года квартиры подешевели в Борисове, Гомеле, Пинске и Барановичах.