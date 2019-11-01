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ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАЛ 5-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» ПРОЙДЕТ 23 НОЯБРЯ В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ"
12:20 04.11.2019

22-23 ноября 2019 года пройдет Международный конкурс научно-технического перевода «Один пояс, Один путь».

В роли организаторов выступают Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", Белорусский центр по научно-техническому сотрудничеству с провинциями КНР технопарка БНТУ "Политехник" и Анастасия Семашко – практикующий переводчик-синхронист, автор идеи и куратор конкурса.

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», основной целью конкурса является повышение престижа профессии переводчика китайского языка, развитие переводческих компетенций молодых специалистов, выявление и поощрение талантливой молодежи.

Перед участниками будут поставлены задачи из научно-популярной, а также экономической сфер, включая контракты, торговлю и логистику. Отборочный тур состоится в БНТУ 22 ноября 2019 года, финал пройдет на площадке Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» 23 ноября 2019 года.

Принять участие в конкурсе могут студенты старших курсов, магистранты и аспиранты белорусских и зарубежных вузов, а также молодые специалисты, владеющие русским и китайским языками и базовыми навыками устного и письменного переводов.

Для участия в конкурсе необходимо отправить на письмо с темой "Конкурс переводчиков 2019. Заявка" до 5 ноября 2019 года.
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