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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БЖД ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12:11 04.11.2019

Могилевская транспортная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства, проанализировала соблюдение антикоррупционных норм в ходе закупок за счет собственных средств в Могилевской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, обязательства в части ограничений, установленных статьями 17-20 закона от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией», подписаны не всеми работниками, отнесенными к категории государственных должностных лиц. Так, соответствующее обязательство по соблюдению ограничений не отбиралось у мостового мастера дистанции пути.

Согласно ст.1 закона под государственными должностными лицами понимаются лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в государственных организациях и организациях, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц.

Согласно ст.17-20 закона государственное должностное лицо не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц; принимать участие лично или через иных лиц в управлении коммерческой организацией; иметь счета в иностранных банках; совместно проходить службу с супругами, близкими родственниками или свойственниками, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; совершать иные указанные в Законе действия.

Прокуроры выявили нарушения в сфере закупок дистанции пути: приобретали товар иностранного происхождения на внутреннем рынке без согласования с рабочей группой по контролю за осуществлением закупок импортных товаров; не изучали конъюнктуру рынка, не проводили сравнительный анализ цен; закупали товар без документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС).

При проверке был вскрыт факт необоснованно начисленной единовременной премии инженеру по организации и нормированию труда дистанции пути за сбор, переработку, сортировку, хранение и сдачу лома и отходов всех видов металлов. Оказалось, что этот сотрудник вовсе не занимался организацией сбора и выполнения заказа на поставку лома и отходов черных и цветных металлов и не был должностным лицом, на которое возложена ответственность за такую работу.

Примеры несоблюдения трудового законодательства в РУП: работнику не вручили контракт; нарушили порядок применения дисциплинарных взысканий; сотрудников дистанции пути привлекали к работе в выходные дни без их письменного согласия; не выполняли требования инструкции о ведении трудовых книжек; не всех сотрудников предприятия ознакомили с коллективным договором.

По результатам проверки Могилевский транспортный прокурор внес представление начальнику Могилевской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», в котором потребовал устранить допущенные нарушения законодательства.

После рассмотрения акта надзора к дисциплинарной ответственности уже привлечено 2 должностных лица, исполнение иных требований представления взято на контроль
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