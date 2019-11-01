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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА
11:35 04.11.2019

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере 99,3 млн долларов США для нового проекта по расширению устойчивого энергопользования в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, проект направлен на расширение масштабов устойчивого энергопользования посредством перевода котельных, использующих природный газ, на древесную биомассу, а также на проведение тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий. Кроме того, проект предполагает оказание технической помощи, направленной на реализацию страховой программы по тепловой модернизации и повышение уровня осведомлённости о новом финансовом механизме, позволяющем домохозяйствам софинансировать мероприятия по утеплению многоквартирных домов.

Финансирование для реализации проекта предоставляется Всемирным банком (99,3 млн долларов США), Европейским инвестиционным банком (99,3 млн долларов США) и Глобальным экологическим фондом (3,65 млн долларов США). Общий бюджет проекта составит 202,25 млн долларов США.

Первый компонент проекта будет направлен на снижение потребления природного газа посредством замены газовых котлов котлами на биомассе, установки оборудования для измельчения древесины и топливохранилищ, а также модернизации тепловых сетей. Второй компонент проекта будет направлен на проведение тепловой модернизации многоквартирных домов в двух пилотных областях - Гродненской и Могилевской

«Сегодня многие белорусы хотели бы утеплить свои дома и установить в квартирах системы контроля отопления и учета тепла, однако в большинстве случаев это достаточно дорого. Мы надеемся, что гранты и долгосрочные кредиты, предоставляемые в рамках этого проекта, будут стимулировать домохозяйства вкладывать средства в тепловую модернизацию и, тем самым, повышать уровень комфорта, снижать потребление тепла и, в конечном итоге, увеличивать стоимость своих квартир», - сказал постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Принятый в сентябре 2019 указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты до 15 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства. В 2020-2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Планируется, что в рамках реализации проекта комплексная тепловая модернизация будет проведена примерно в 250 многоквартирных жилых домах. Экономия по счетам после проведения работ может достигать 40%.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества Республике Беларусь были выделены кредитные ресурсы в размере 1,7 миллиарда долларов США. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Республике Беларусь включает восемь проектов на общую сумму 843,41 миллиона долларов США.
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