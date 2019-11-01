График работы столичных пригородных автобусных маршрутов изменится 6-8 ноября и 15-16 ноября в связи с переносом рабочих дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», работа пригородных маршрутов запланирована по следующему графику:

6 ноября – по графику пятницы;

7 ноября – по графику воскресенья;

8 ноября – по графику воскресенья;

15 ноября – по графику четверга;

16 ноября – по графику пятницы.

При этом режим работы 8 ноября для маршрута №1582-ТК «АС Автозаводская – Загорье» устанавливается по графику буднего дня, для маршрута №1221-ТК «АС Автозаводская – дачи Дружба» по графику выходного дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 7.55, 16.30 от АС Автозаводская ч/з Загорье.

Режим работы 16 ноября для маршрута №1582-ТК устанавливается по графику выходного дня, для маршрута №1221-ТК по графику буднего дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 8.10, 16.30 от АС Автозаводская без заезда в Загорье.