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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ ИЗМЕНИТСЯ 6-8 НОЯБРЯ И 15-16 НОЯБРЯ
10:40 04.11.2019
График работы столичных пригородных автобусных маршрутов изменится 6-8 ноября и 15-16 ноября в связи с переносом рабочих дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», работа пригородных маршрутов запланирована по следующему графику:
6 ноября – по графику пятницы;
7 ноября – по графику воскресенья;
8 ноября – по графику воскресенья;
15 ноября – по графику четверга;
16 ноября – по графику пятницы.
При этом режим работы 8 ноября для маршрута №1582-ТК «АС Автозаводская – Загорье» устанавливается по графику буднего дня, для маршрута №1221-ТК «АС Автозаводская – дачи Дружба» по графику выходного дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 7.55, 16.30 от АС Автозаводская ч/з Загорье.
Режим работы 16 ноября для маршрута №1582-ТК устанавливается по графику выходного дня, для маршрута №1221-ТК по графику буднего дня с изменением расписания и выполнением рейсов в 8.10, 16.30 от АС Автозаводская без заезда в Загорье.
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