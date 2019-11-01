За девять месяцев 2019 года белорусские НПЗ переработали 13,7 млн тонн нефти (100,6% к соответствующему периоду 2018 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», объем валовой добычи нефти составил 1262 тыс. тонн, или 101% к соответствующему периоду 2018 года.

Выполнены показатели по рентабельности продаж госсектора отрасли, снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. По оперативным данным он составил «минус» 1% при задании «минус» 0,5%. Положительное влияние на снижение уровня затрат оказало выполнение концерном показателей, предусмотренных государственной программой «Энергосбережение 2016-2020». Снизилась общая дебиторская задолженность организаций.

За 9 месяцев 2019 г. организациями концерна использовано почти 1,28 млрд руб. инвестиций в основной капитал, или 107,7% к аналогичному периоду 2018 года. В стадии строительства находились 230 объектов, из них завершен строительством 61 объект.

В третьем квартале 2019 г. завершена реализация инвестиционных проектов «Реконструкция установки газоразделения цеха 104 завода «Полимир» ОАО «Нафтан» и «Увеличение мощностей по переработке стекловолокна») в ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

В наиболее активной стадии находится строительство «Комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков» в ОАО «Мозырский НПЗ». Комплекс включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установку производства водорода, установку производства серы и 21 объект общезаводского хозяйства.

Для определения направлений дальнейшего развития организаций концерн осуществляет разработку Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года, планируется завершить работы в текущем году.