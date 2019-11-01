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ЭКОНОМИКА РБ
ДОСРОЧНО ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ОТ АВТОДОРОГИ Р-15 ДО Р-76
09:34 04.11.2019
«Белавтодором» досрочно завершены работы по строительству подъездной автомобильной дороги республиканского значения от автодороги Р-15 до Р-76.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, строительство дороги республиканского значения от автомобильной дороги Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги Р-76 Орша – Шклов – Могилев велось в соответствии с указом от 21 июля 2015 года № 334 «О создании мультимодального промышленно-логистического комплекса».
Ввод дороги позволит связать промышленно-логистический комплекс «Бремино – Орша» с развитой сетью республиканских дорог страны и внесет свою лепту в дальнейшее экономическое развитие Оршанского региона и страны в целом.
Подъездная автодорога построена по параметрам II категории с цементобетонным покрытием протяженностью 12,111 км и позволит пропускать по ней транспорт с нагрузкой на одиночную ось 11,5 т.
На объекте выполнены работы по строительству трех мостов через реки Адров, Холостовка, Ключникова и путепровода через железную дорогу. Возведены насыпи высотой до 14 м. На строительстве объекта было уложено: 33 тыс. куб. м. бетона, 52 тыс. тонн асфальтобетонных смесей, 22 тыс. тонн черного щебня. Только земляных работ на дороге произведено – 1,1 млн. куб. м. грунта. Также на дороге выполнено устройство различный инженерных сооружений, в том числе, шумозащитные экраны.
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