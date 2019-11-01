В целях повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта и улучшения качества обслуживания пассажиров, следующих в международном сообщении с последующей пересадкой на территории другой железнодорожной администрации, Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями РФ, Казахстана, Кыргызстана реализована возможность продажи проездных и перевозочных документов по внутреннему тарифу на территории одного государства во внутреннем сообщении другого государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 ноября 2019 года в рамках опытной эксплуатации пассажиры могут приобретать проездной документ для проезда в поездах, курсирующих во внутреннем сообщении указанных администраций, в пунктах продажи и на сайте Белорусской железной дороги по внутреннему тарифу, действующему на их территории.

Например, если пассажир ранее приобретал проездной документ в пунктах продажи БЖД для проезда в плацкартном вагоне формирования ОАО «РЖД» по маршруту Москва-Ярославль по международному тарифу за 62 белорусских рубля 22 копейки, то с 1 ноября 2019 года стоимость проезда составляет 34 белорусских рубля 45 копеек, то есть по тарифу, действующему в Российской Федерации.

В свою очередь пассажиры других государств СНГ и Балтии имеют возможность в своих пунктах продажи оформить проездные документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Республики Беларусь, по действующим внутренним тарифам.

Если пассажир ранее приобретал проездной документ в пунктах продажи Российских железных дорог для проезда в плацкартном вагоне поезда формирования БЖД по маршруту Минск-Брест по международному тарифу за 1175 российских рублей, то с 1 ноября 2019 года стоимость проезда по тарифу, действующему в Республике Беларусь, составляет уже 359 российских рублей.