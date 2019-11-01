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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 22 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
18:12 01.11.2019
По итогам работы за 1-3 кварталы 2019 года налоговыми инспекциями Могилевской области направлено 54349 налоговых уведомлений и сообщений, из них 27029 – в адрес организаций, 27320 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по результатам исполнения направленных уведомлений и сообщений субъектами хозяйствования представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 22,1 млн рублей, в том числе: организациями – 21,1 млн рублей и 1 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, на 11,7 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость.
Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись завышение размера налоговых вычетов по НДС и занижение подлежащих уплате в бюджет сумм НДС, взимаемых налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Беларуси.
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