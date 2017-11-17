Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в ноябре 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки составят в ОАО «ЦУМ Минск»:

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

22 ноября – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

каждую среду ноября – от 10 до 50% на товары в секции «Детский мир»;

Для держателей дисконтных карт: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 25, 29 ноября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

12, 19, 26 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

14, 28 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

2, 9, 16, 30 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);

5, 6, 7 ноября – 34% на непродовольственные товары (Акция «К дню рождения ГУМа»);

06-12.11.19, 13-19.11.19, 20-26.11.19, 27-03.12.19 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);

Для держателей дисконтных карт: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 24, 29 ноября – 28% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

6-10 ноября – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «Революционные скидки для тех, кто в красном»);

Для держателей дисконтных карт: 1-3, 14-17, 21-24, 28-30 ноября – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ноября – 30% на непродовольственные товары;

каждый вторник, среду, субботу и воскресенье ноября – 28% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу ноября – 30% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16 ноября – 27% на непродовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: 4, 11 ноября – 30% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:

с 6 по 19 ноября – до 50% на 200 наименований товаров;

29, 30 ноября - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 29, 30 ноября предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

каждый вторник и пятницу ноября – 20%;

с 1 по 30 ноября – 20% при единовременной покупке свыше 120руб;

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду ноября – 15%;

17 ноября – 17%;

с 1 по 30 ноября – до 35% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь ноябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

14, 21, 28 ноября – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 30 ноября - до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

23, 24 ноября – 20% на детский ассортимент, 30% на весь ассортимент;

весь ноябрь – от 20 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): каждую среду ноября – 22%;

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг ноября – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу ноября – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг ноября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

26 ноября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

весь ноябрь – от 10 до 50% на отдельные группы товаров;

каждую среду ноября - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.