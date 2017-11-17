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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В НОЯБРЕ
18:02 01.11.2019
Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в ноябре 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки составят в ОАО «ЦУМ Минск»:
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 ноября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
22 ноября – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
каждую среду ноября – от 10 до 50% на товары в секции «Детский мир»;
Для держателей дисконтных карт: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 25, 29 ноября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
12, 19, 26 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
14, 28 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
2, 9, 16, 30 ноября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);
5, 6, 7 ноября – 34% на непродовольственные товары (Акция «К дню рождения ГУМа»);
06-12.11.19, 13-19.11.19, 20-26.11.19, 27-03.12.19 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);
Для держателей дисконтных карт: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 24, 29 ноября – 28% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
6-10 ноября – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «Революционные скидки для тех, кто в красном»);
Для держателей дисконтных карт: 1-3, 14-17, 21-24, 28-30 ноября – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ноября – 30% на непродовольственные товары;
каждый вторник, среду, субботу и воскресенье ноября – 28% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу ноября – 30% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16 ноября – 27% на непродовольственные товары;
Для держателей дисконтных карт: 4, 11 ноября – 30% на непродовольственные товары.
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:
с 6 по 19 ноября – до 50% на 200 наименований товаров;
29, 30 ноября - 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица» 29, 30 ноября предложат скидки до 50%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
каждый вторник и пятницу ноября – 20%;
с 1 по 30 ноября – 20% при единовременной покупке свыше 120руб;
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду ноября – 15%;
17 ноября – 17%;
с 1 по 30 ноября – до 35% на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь ноябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
14, 21, 28 ноября – 20% на весь ассортимент;
с 1 по 30 ноября - до 30% на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
23, 24 ноября – 20% на детский ассортимент, 30% на весь ассортимент;
весь ноябрь – от 20 до 70% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): каждую среду ноября – 22%;
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг ноября – 15%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу ноября – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 30 ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг ноября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
26 ноября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):
весь ноябрь – от 10 до 50% на отдельные группы товаров;
каждую среду ноября - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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