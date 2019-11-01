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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В 2 РАЗА
17:54 01.11.2019
За январь-сентябрь 2019 года резиденты СЭЗ «Брест» перечислили в бюджет 41 млн рублей платежей, что в сопоставимых ценах в 2 раза, или на 20,9 млн рублей больше уровня 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, положительная динамика обусловлена главным образом увеличением поступлений налога на прибыль (рост в 2,6 раза, или на 16,1 млн рублей), налога на добавленную стоимость на 6 млн рублей за счет роста НДС по оборотам по реализации (без учета возмещения НДС) в 1,3 раза, или на 3,1 млн рублей.
Удельный вес налоговых платежей резидентов СЭЗ, контролируемых налоговыми органами, в доходах бюджета за январь-сентябрь 2019 года составил 3,4% и увеличился на 1,7 процентного пункта.
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