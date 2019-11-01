По итогам первых шести месяцев 2019 года банковские работники выявили 398 поддельных денежных знаков, из которых 396 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты. Об этом говорится в отчете Национального банка Беларуси «О поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Республики Беларусь в I полугодии 2019 года».

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США - 40,9%. Доля поддельных российских рублей составила 30,4%, евро – 21,9%, белорусских рублей – 4,3%, других валют – 2,5%.

В Минске выявлено 47% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 4,3-11,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 41 населенном пункте.

В первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 6,6%. Количество поддельных долларов США снизилось на 30%. Поддельные евро показали прирост количества на 58,2%. Количество поддельных российских рублей увеличилось незначительно - на 4,3%. Количество подделок белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось в абсолютном выражении на 7 штук.

В банкнотном строении поддельных долларов США, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов - 89% от выявленных, однако их количество по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 31,6%. Доля банкнот номиналом 50 долларов составила 8%. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 20 и 10 долларов.

Из числа выявленных поддельных долларов США 11 банкнот относились к категории частичных подделок: 8 банкнот номиналом 50 долларов, 1 банкнота номиналом 20 долларов и 2 банкноты номиналом 10 долларов (I полугодие 2018 года – 9 штук). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокие номиналы.

К категории суперподделок относились 11 банкнот, все номиналом 100 долларов США различных серий.

Выявленные поддельные доллары США являлись ранее известными разновидностями подделок.

Всю совокупность номиналов банкнот поддельных российских рублей составили крупные номиналы 5000, 2000 и 1000 рублей. Основную долю по-прежнему составили банкноты номиналами 5000 и 1000 рублей - 77,7% и 15,7% соответственно.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текущем выявлены подделки номиналом 2000 рублей, что в абсолютном выражении составило 8 штук. Количество выявленных банкнот номиналом 5000 рублей увеличилось на 14,6%, номиналом 1000 рублей уменьшилось на 42,4%.

Все выявленные поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов кроме 10 евро.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года распределение поддельных евро по номиналам существенно изменилось. Стали выявляться банкноты номиналом 500 евро, доля которых (34,5% от выявленных евро) практически уравнялась с долей банкнот номиналом 50 евро (36,8%). Количество банкнот номиналом 100 и 200 евро выросло в абсолютном выражении на 3 и 2 штуки, составив доли в 14,9% и 4,6% от выявленных евро соответственно. Количество банкнот номиналом 20 евро уменьшилось в абсолютном выражении на 3 штуки и составило долю в 5,7%. Не изменилось количество выявленных банкнот номиналом 5 евро, выявлена одна банкнота.

Все количество поддельных монет составили две монеты номиналом 2 евро.

Поддельные банкноты серии «Европа» составили 10,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот евро.

Выявленные поддельные евро относились к ранее известным разновидностям подделок.

Поддельные белорусские рубли образца 2009 года в отчетном периоде показали значительный прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - в абсолютном выражении на 10 штук. Основную их долю составили банкноты номиналом 50 рублей - 8 штук, банкноты номиналом 20 рублей выявлены в количестве 5 штук, банкноты номиналами 10 и 5 рублей - 2 и 1 штука соответственно. Не изымались банкноты номиналом 100 рублей.

Количество подделок белорусских рублей образца 2000 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в абсолютном выражении на 3 штуки и представлено одной банкнотой номиналом 100000 рублей.

Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что более 81% поддельных банкнот долларов США, 84% - евро, 62% - китайских юаней, поддельная банкнота фунтов стерлингов изготовлены с использованием полиграфических технологий (в основном офсетная печать – более 60% долларов США и все остальные валюты, и глубокая печать – более 19% долларов США). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот долларов США, евро и китайских юаней, всех поддельных российских рублей, белорусских рублей, гривен были использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография).