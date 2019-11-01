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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ВЫЯВИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА 15 ТАКСИСТОВ-НЕЛЕГАЛОВ
17:37 01.11.2019
В текущем году могилевские налоговики по результатам проведения оперативных мероприятий выявили 15 физических лиц, осуществляющих нелегальную деятельность по перевозке пассажиров на территории Горок и Горецкого района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, каждому из них предъявлен к оплате единый налог, общая сумма налога составила 1,8 тыс. рублей.
Протоколы составлены в отношении двух граждан, встретившихся проверяющим повторно. На автомобиль одного из них, марки «Ауди 80», принадлежащий жителю Горок, наложен арест, и до рассмотрения дела об административном правонарушении в экономическом суде Могилевской области, изъят.
Остальные предупреждены. Сведения о каждом из них занесены в автоматизированную базу данных по учету граждан, занимающихся незарегистрированной предпринимательской деятельностью.
С соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 КоАП за занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, если в этом деянии нет состава преступления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией или без конфискации предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
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