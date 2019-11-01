За девять месяцев нынешнего года доля партий экспортных товаров, оформленных в течение 5 минут, достигла 81%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за аналогичный период прошлого года в течение такого же времени было оформлено 65% экспорта.

А каждая 5-я экспортная декларация сегодня и вовсе выпускается таможенниками в автоматическом режиме.

Белорусская таможня уже превысила установленные на конец 2019 года Стратегией развития прогнозные показатели по времени оформления вывозимых товаров.