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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 80% ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ БЕЛОРУССКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ
17:21 01.11.2019
За девять месяцев нынешнего года доля партий экспортных товаров, оформленных в течение 5 минут, достигла 81%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за аналогичный период прошлого года в течение такого же времени было оформлено 65% экспорта.
А каждая 5-я экспортная декларация сегодня и вовсе выпускается таможенниками в автоматическом режиме.
Белорусская таможня уже превысила установленные на конец 2019 года Стратегией развития прогнозные показатели по времени оформления вывозимых товаров.
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