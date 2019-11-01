В рамках проводимой работы по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси за январь-сентябрь 2019 года рассмотрело 324 обращения субъектов хозяйствования (за 9 месяцев 2018 года – 301, за 2017 год – 105).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства были рассмотрены материалы по 114 заявлениям о нарушении антимонопольного законодательства (за девять месяцев 2018 года – 95 материалов), в результате установлены 16 фактов наличия нарушения (за девять месяцев 2018 года – 17 фактов) и 70 фактов отсутствия нарушения (за девять месяцев 2018 года – 53 фактов) закона от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Из 16 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 1 факт касается нарушения антимонопольных требований к закупкам товаров, 1 – запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 1 – запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, 2 – запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов, 11 – запрета на недобросовестную конкуренцию.

За январь-сентябрь 2019 года выданы 2 предостережения и 30 предупреждений.

По результатам антимонопольных расследований за январь-сентябрь 2019 года составлено 15 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (за девять месяцев 2018 года – 56 протоколов, 18 предписаний), сумма штрафных санкций составила 36210 рублей.

Одной из причин снижения количества составленных протоколов и сумм штрафных санкций является вступление в силу в июле 2018 года изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым административный процесс за нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 11.26 КоАП) начинается только по требованию потерпевшего, выраженному в виде заявления (часть 1 статьи 9.4 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях»).

В рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией в целях предупреждения возникновения и предотвращения монополизации товарных рынков за январь-сентябрь 2019 года осуществлены 220 административных процедур (за девять месяцев 2018 года – 274). Так, по 141 административной процедуре антимонопольным органом выданы согласия на: совершение сделок с акциями, долями в уставных фондах хозяйствующих субъектов – 101 (71,6%); реорганизацию коммерческих организаций в форме слияния и присоединения – 21 (14,9%); создание холдинга – 9 (6,4%); реорганизацию хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках – 6 (4,3%); создание коммерческой организации – 4 (2,8%).

С целью оценки уровня монополизации товарных рынков специалистами МАРТ за январь-сентябрь 2019 года проведен анализ 66 товарных рынков (за январь-сентябрь 2018 года – 44 товарных рынков), в результате которого в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 182 хозяйствующих субъектов (из них 11 – на республиканском и 171 – на местном уровнях), исключено – 116 (2 – на республиканском и 114 – на местном уровне) (за девять месяцев 2018 года – включено 316 хозяйствующих субъекта, исключено – 64).

В Государственный реестр субъектов естественных монополий в январе-сентябре 2019 г. изменения не вносились (за девять месяцев 2018 года – включено 3 хозяйствующих субъекта, исключено – 6).

В январе-сентябре 2019 года было заключено 4 соглашения с юридическими лицами, занимающими доминирующее положение на товарных рынках, которыми определены обязательные условия, исключающие монополистическую деятельность этого субъекта, а также пределы изменения цен (тарифов) на его услуги (за январь-сентябрь 2018 года было заключено 7 соглашений).