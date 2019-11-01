Министерство финансов понизило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), увеличив только на палладий и родий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 ноября 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 94,59 рубля, серебро – 1,13 рубля; платина – 58,18 рубля; палладий – 113,28 рубля; родий – 322,93 рубля; рутений – 16,03 рубля; иридий – 93,65 рубля, осмий – 25,14 рубля.

Цены приведены за 1 грамм металла.