В связи с введением новой схемы организации дорожного движения по столичной ул. Лейтенанта Кижеватова со 2 ноября изменяются расписания движения автобусных маршрутов №№73, 176Э, 180С, 270, 281, 296, 308, 327 и троллейбусных маршрутов №43, №59.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», остановочные пункты «Детская больница», «Слуцкий гостинец» переносятся на новые временно обустроенные площадки.

2 и 3 ноября на период переустройства троллейбусной контактной сети по ул. Кижеватова:

вместо троллейбусного маршрута №43 будет работать временный автобусный маршрут №43Т «ДС Серова-ДС Дружная» по трассе;

троллейбусный маршрут №51 будет обслуживаться электробусами;

движение троллейбусного маршрута №59 на участке от ул. Вирской будет организовано по ул. Казинца, ул. Корженевского до «ДС Курасовщина» в обоих направлениях.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №43Т и электробусах маршрута №51.