За 9 месяцев 2019 года по результатам камерального контроля индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено порядка 27 тысяч уведомлений и сообщений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно представленным уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 0,9 млн рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 0,04 млн рублей.

Наибольшее количество ошибок допускается индивидуальными предпринимателями по подоходному налогу с физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности.