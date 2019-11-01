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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:18 01.11.2019
За 9 месяцев 2019 года по результатам камерального контроля индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено порядка 27 тысяч уведомлений и сообщений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно представленным уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 0,9 млн рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 0,04 млн рублей.
Наибольшее количество ошибок допускается индивидуальными предпринимателями по подоходному налогу с физических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности.
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