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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫДАТЬ ДО 1 МЛН БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ
15:57 01.11.2019
В Беларуси планируется в 2020 году выдать примерно от 700000 до 1000000 биометрических паспортов и идентификационных карт. Цифровой паспорт, в частности, понадобится для выезда за границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, ID-карта выступит в качестве внутреннего документа, удостоверяющего личность, и необходима для операций с использованием электронно-цифровой подписи и идентификации личности.
Она будет содержать электронную цифровую подпись (ЭЦП), группы сведений о владельце и приложение ICAO. ID-карта должна стать основным ключом к электронным сервисам страны, исключить использование большинства документов и носителей информации. Вся необходимая информация будет предоставляться системами, интегрированными с ОАИС. Бизнес-процессы плавно перейдут на «цифровые рельсы», все меньше используя бумажные носители. В ближайшей перспективе предстоит практически обеспечить развитие инфраструктуры для оказания электронных услуг с использованием идентификационной карты.
По данным экспертов Минсвязи, сегодня в Беларуси более 620000 владельцев ключей электронной цифровой подписи и их ежедневный прирост составляет от 500 до 1500 единиц. Ключи «цифрового автографа» (ЭЦП) используются в 26 информационных системах при юридически значимом информационном взаимодействии, а также для упрощения организации бизнеса (регистрация, декларирование, подача электронных счетов-фактур по НДС, страхование).
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