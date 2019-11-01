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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОЧТИ НА 9%
15:03 01.11.2019

За январь-сентябрь 2019 года в бюджет Могилевской области поступило 943,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 8,9%, или 77,2 млн рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 339,3 млн рублей (36%), налога на добавленную стоимость – 124,3 млн рублей (13,2%), налога на прибыль – 87,7 млн руб. (9,3%), акцизов – 67,7 млн рублей (7,2%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ООО «Кронохем», ОАО «Кричевцементношифер», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт». Удельный вес их платежей составил 19,8% общих поступлений в бюджет области.
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