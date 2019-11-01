Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в 2018 году торговали с 27 из 28 государств-членов Европейского союза и впервые за многие годы сформировали положительное сальдо, а прямые иностранные инвестиции из ЕС преодолели планку в 500 млн долл. США.

Как сообщает сайт СЭЗ, за последние годы резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали компании с капиталом из Австрии, Польши, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании и Нидерландов.

С 2002 года в проекты на территории СЭЗ «Гродноинвест» компаниями из 17 стран Европейского союза вложено 503 млн долл. США иностранных инвестиций. Это 54% от общего объема ИИ в СЭЗ. Ключевыми странами-инвесторами стали Нидерланды (189 млн долл. США), Кипр (119 млн долл. США) и Польша (114 млн долл. США). В СЭЗ «Гродноинвест» активно работают мировые компании Kronospan, IKEA, Szynakameble, Fey&Co, Volkswagen, Haver&Boecker, Mispol, Atlas, PCC, Arvi, Sodrugestvo и др.

С учетом кредитных линий из стран Европейского союза привлечено 875 млн долл. США, или 70% от общего объема в СЭЗ «Гродноинвест». Здесь лидирующую позицию заняла Германия (284,5 млн долл. США), а также ранее названные Нидерланды (196,4 млн долл. США), Польша (138,6 млн долл. США) и Кипр (123,1 млн долл. США).

Товарооборот резидентов СЭЗ со странами ЕС составил 321,6 млн долл. США, или 23% от общего объема. Темп роста составил 108% к уровню 2017 года, торговое сальдо сформировано с профицитом в 16 млн долл. США против дефицита в 48 млн долл. США годом ранее.

Ключевыми торговыми партнерами стали Польша (187 млн долл. США), Германия (31,3 млн долл. США), Италия (23 млн долл. США), Литва (17,8 млн долл. США), Великобритания (10,7 млн долл. США). При этом за пять лет топ-5 стран изменился лишь незначительно – Великобритания вытеснила Австрию. Многократно вырос товарооборот с Болгарией, Великобританией, Ирландией, Испанией, Латвией, Польшей, Португалией и Хорватией.

В 2018 году темп роста экспорта белорусской продукции в ЕС составил 135% к уровню 2017 года. Всего резиденты СЭЗ поставили продукции на 169 млн долл. США в 22 страны Европейского союза. В 2014 году география насчитывала 15 стран.

За пять лет экспорт резидентов СЭЗ вырос в 3,7 раза. Доля стран ЕС в общем объеме экспорта за пятилетний период увеличилась с 9,1 до 19,5%. Ключевыми импортерами белорусской продукции стали Польша (116 млн долл. США), Литва (12,9 млн долл. США), Великобритания (9,3 млн долл. США), Германия (5,3 млн долл. США), Латвия (4,4 млн долл. США). Перечисленные страны формируют 87% общего экспорта в ЕС.

Импорт в 2018 году составил 152,5 млн долл. США, что на 12% меньше уровня 2017 года и на 45% - уровня 2014 года. Больше всего продукции резидентам СЭЗ «Гродноинвест» поставляют компании из Польши (70,6 млн долл. США), Германии (25,9 млн долл. США) и Италии (22,1 млн долл. США). Они формируют 78% всего импорта.