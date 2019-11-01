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ЭКОНОМИКА РБ
В НОЯБРЕ В МИНСКЕ СТАРТУЮТ РЫБНЫЕ ЯРМАРКИ
13:35 01.11.2019
На смену сельскохозяйственным по традиции придут специализированные рыбные ярмарки, пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказали в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, рыбхозы Беларуси развернут рыбные ряды 22-24 ноября на бульваре Тракторостроителей, а с 29 ноября по 1 декабря — на пр. Рокоссовского, 150а, возле кинотеатра «Салют».
Традиционно рыбхозы представят для продажи живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.
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