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ЭКОНОМИКА РБ


В НОЯБРЕ В МИНСКЕ СТАРТУЮТ РЫБНЫЕ ЯРМАРКИ
13:35 01.11.2019

На смену сельскохозяйственным по традиции придут специализированные рыбные ярмарки, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, рыбхозы Беларуси развернут рыбные ряды 22-24 ноября на бульваре Тракторостроителей, а с 29 ноября по 1 декабря — на пр. Рокоссовского, 150а, возле кинотеатра «Салют».

Традиционно рыбхозы представят для продажи живую прудовую рыбу собственного производства (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также копчено-вяленую рыбную продукцию, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы.
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