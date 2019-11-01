ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПВТ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

13:14 01.11.2019 Наблюдательный совет Парка высоких технологий 3 октября принял решение о регистрации Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем» в качестве резидента. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НИРУП «ИППС», в качестве резидента ПВТ деятельность НИРУП «ИППС» будет направлена на создание и развитие информационных систем органов государственного управления, иных организаций Беларуси, интеграционных проектов отраслевого, регионального и межгосударственного взаимодействия на современных технологиях.