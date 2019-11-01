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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ НА 21 ТЫСЯЧУ ГА УМЕНЬШИЛАСЬ ПЛОЩАДЬ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЛЕСОВ В ГОМЕЛЬСКОМ ГПЛХО
12:58 01.11.2019

Служба радиационного контроля отрасли завершает работы этого года по уточнению радиационной обстановки на территории лесного фонда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», к настоящему времени обследовано 940 лесных кварталов (93% от запланированных) на общей площади 71,6 тыс. га. В план радиационного обследования включаются лесные кварталы, в которых в связи с радиоактивным распадом цезия-137 плотность загрязнения почв цезием-137 уменьшится до значений менее 1 Ки/км2 или лесной квартал будет отнесен к зоне радиоактивного загрязнения с меньшей плотностью.

В результате обследования установлено уменьшение территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения на 32,0 тыс. га (2,4%) по сравнению с 2018 годом. Площадь лесов в I зоне (от 1 до 5 Ки/км2) уменьшилась на 26,6 тыс. га, в III (от 15 до 40 Ки/км2) – на 6,5 тыс. га. К IV зоне (40 Ки/км2 и более) на сегодня отнесено 7 лесных кварталов на площади 0,7 тыс. га (в 2018 г. 0,9 тыс. га).

На 31 октября 2019 г. площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства составляет 1283,5 тыс. га (15,2% от общей), из них 69,7% отнесено к I зоне, 22,4% – ко II (от 5 до 15 Ки/км2), в III зоне остается 101,5 тыс. га (7,9%). Территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 15 Ки/км2 и более установлены в 11 лесхозах отрасли. Уменьшилось число «загрязненных» лесничеств с 214 в 2018 году до 209. Так, «вышли» из зон загрязнения Бабичское лесничество Василевичского лесхоза, – Беловское Житковичского, – Горочичское и Калинковичское лесничества Калинковичского, – Сосново-Борское Светлогорского.

В лесхозах Гомельского ГПЛХО площадь загрязненных радионуклидами лесов уменьшилась на 20,7 тыс. га и составляет 777,5 тыс. га (41,7% от общей), – Могилевского на 6,6 тыс. га и составляет 381,9 тыс. га (30,8%).
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