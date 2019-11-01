В правительстве Беларуси проблемные предприятия делят на категории работающих самостоятельно и те, кому нужна поддержка. Об этом журналистам заявил 31 октября первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" в Минске.

"Речь не идет о новой государственной поддержке, чтобы у всех было четкое и ясное понимание. Возможно, где-то будет реструктуризация задолженности. Но, ни о каких выделениях новых денежных средств речи нет", - подчеркнул Александр Турчин, которого цитирует Аппарат Совмина.

По его оценке, топ-100 крупных акционерных обществ сегодня работают устойчиво, там выстраивается система корпоративного управления. "Из первой сотни я не вижу предприятий, которые надо закрывать", - отметил он.

Что касается системы социальной поддержки, то на февраль 2020 года намечена разработка нового закона о занятости.

"Определенные решения мы попытаемся имплементировать в этом документе, в том числе наши предложения по поддержке граждан, которые оказались в сложной ситуации, связанной с работой", - сказал Александр Турчин.