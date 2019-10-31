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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ИНТЕРНЕТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 35 ТЫСЯЧ
11:58 01.11.2019

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть интернет в целом по республике за январь-сентябрь 2019 года увеличилось на 35 тыс. и на 1 октября текущего года составило 3,237 млн абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, число абонентов IPTV выросло на 135,1 тыс. и составило 2121,4 тыс. потребителей, а число абонентов, подключенных к IMS-платформе, возросло на 317,6 тыс. и составило 3,28 млн абонентов.

На 312,6 тыс. увеличилось количество абонентов, подключенных по технологии GPON, и составило 2,51 млн человек. А ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет составила 1470 Гбит/с.

Темп роста экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по стране предварительно составил 121,7% при заданных 111,5%.
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