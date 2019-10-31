С 1 ноября 2019 г. ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» существенно упрощает процедуру регистрации участников биржевых торгов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БУТБ, теперь, чтобы принять участие в торгах по любой товарной секции, достаточно перейти по ссылке. Регистрация абсолютно бесплатна.

При этом организациям государственной формы собственности, уже имеющим ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выданный Национальным центром электронных услуг, более не требуется дополнительно получать атрибутный сертификат.