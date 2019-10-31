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ЭКОНОМИКА РБ
ДОРОЖНАЯ КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
10:41 01.11.2019
Дорожная карта повышения эффективности экономики, которая разрабатывается со Всемирным банком, в высокой степени готовности. Об этом журналистам заявил 31 октября первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" в Минске.
"Она в высокой степени готовности. Эта программа для нас - не для Всемирного банка, не для МВФ. Вещи, которые там заложены, мы на самом деле уже начинаем реализовывать", - сказал А. Турчин, которого цитирует Аппарат Совмина.
Что касается финансирования дорожной карты, то сейчас со Всемирным банком обсуждается, под какие разделы необходимо финансирование и в каком объеме.
"Целый ряд вещей не требует больших вложений", - уточнил первый вице-премьер.
Основная масса мероприятий дорожной карты будет реализована достаточно оперативно, наиболее отдаленное по времени мероприятие - выход на 100-процентную оплату услуг по отоплению.
"По нашим расчетам, это где-то 2026 год", - добавил Александр Турчин.
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