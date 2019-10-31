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ЭКОНОМИКА РБ


ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ СОЖ ОТКРЫТО В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ
09:58 01.11.2019

Движение по новому мосту через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) открыто 31 октября в Гомельском районе.

Участвовавший в торжественной церемонии открытия премьер-министр Сергей Румас подчеркнул значимость сооружения как для жителей областного центра, так и для тех, кто пользуется трассой Е95. Во время возведения нового моста движение по старому было закрыто: весь поток транспорта проезжал через Гомель, чем создавал ряд дополнительных неудобств.

Длина нового моста составила 544 м. Для его сооружения потребовалось более 3 тыс. т металла. Стоимость строительства с учетом благоустройства - Br58 млн.

"Благодаря напряженному труду мостовиков и дорожников данный объект удалось построить раньше намеченного срока. Работы, в которых были задействованы 130 человек, велись в три смены, ускоренными темпами при строгом соблюдении всех технических нормативов", - сказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Он добавил, что в процессе возведения объекта использовались новейшие технологии, отечественные строительные материалы. Путепровод соответствует требованиям безопасности, специалисты уверяют: мост прослужит не менее 100 лет.

Руководитель правительства отметил, что опыт дорожных и мостовых строителей всей республики, накопленный в том числе при возведении данного объекта, будет задействован и в дальнейшем.

"Развитию транспортной инфраструктуры как одной из важнейших составляющих устойчивого экономического роста главой государства уделяется самое пристальное внимание", - подчеркнул Сергей Румас.

Он выразил уверенность, что многотысячному коллективу белорусских дорожников по плечу решение поставленных перед ними задач по дальнейшей реконструкции и строительству дорог и мостовых сооружений.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что новый путепровод не только свяжет Гомель с Россией и Украиной, но и будет способствовать развитию новых транспортных инфраструктурных проектов, направленных на постепенный отток автомобилей из центра города и, как следствие, на улучшение его экологии.

Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, проектом предусмотрено и восстановление тех улиц Гомеля, по которым было организовано движение на период закрытия моста. На эти цели намерены направить Br6,5 млн. К работам планируют приступить уже в следующем году.
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