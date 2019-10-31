Вопросы дешевых углеводородов уже перестают быть критическими для выживания экономики. Об этом заявил 31 октября первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" в Минске.

"Мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими. Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородов с первого плана на второй", - Александр Турчин, которого цитирует Аппарат Совмина.

"Здесь дело в том, что инновационная экономика и общество знаний последовательно удешевляют все виды материального производства, выводя на первый план интеллектуальный продукт. Все эти факты бесспорны", - считает первый вице-премьер.

По его словам, следующая пятилетка в Беларуси должна стать по названию, духу и содержанию цифровой. Это предполагает осознание фундаментального фактора.

"Цифровые технологии не поверхностно, не косметически, а сущностно меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и в целом экономические процессы. Они меняют модели потребления, размывают такие привычные, казалось бы, фундаментальные понятия, как институт собственности. Именно из этих бесспорных и очевидных технологических факторов могут и должны следовать прямые и практические выводы, определяющие экономическую политику и дающие ответы на те вопросы, которые годами дебатировались чиновниками, экспертами и экономистами", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.