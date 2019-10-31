Премьер–министр Беларуси Сергей Румас 31 октября посетил ряд промышленных предприятий Гомельской области.

Как сообщает Аппарат Совмина, в Речице руководителю правительства доложили о реализации двух инвестпроектов в райцентре: "Реконструкция и развитие действующих производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО "Гомельдрев", а также "Модернизация производства ДСП в ОАО "Речицадрев".

На заводе МДФ ОАО "Гомельдрев" отмечено, что предприятие набирает обороты. В основном продукция отгружается в Польшу, Украину, прорабатывается выход и на другие рынки. Осваиваются новые направления, например, выпуск ламината 33-го класса (в настоящее время упор сделан на 32-й класс).

В среднем за девять месяцев предприятие работало на 107% от заложенных производственных мощностей, в некоторые месяцы и вовсе на 114-115%. За январь-сентябрь удалось получить более Br81 млн выручки. В то же время рост заработной платы опережает рост производительности труда. В этой связи премьер-министр обратил внимание на необходимость соблюдения соотношения темпов роста производительности труда и зарплаты.

Сергей Румас поднял и тему снижения затрат на производстве. Как было разъяснено, за два года на предприятии внедрили несколько технических комплексов, что позволило только в 2019-м сэкономить 400 тыс. евро. Например, оптимизированы нормы по сырью, расходу клея, тепловой и электрической энергии и другим позициям.

Что касается модернизации производства ДСП в ОАО "Речицадрев", то цех вышел на полную загрузку в августе. Продукция востребована, в том числе и на внешних рынках. В целом на предприятии удельный вес экспорта в объеме производства за 9 месяцев превысил 81%.

Также при обсуждении инвестпроектов речь шла о брендировании продукции, ее себестоимости, закупочной стоимости материалов, обеспечении фанерным сырьем в 2020 году и других аспектах.

В Светлогорске премьер-министр уделил внимание ходу реализации инвестпроекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" мощностью 400 тыс. т в год.

По словам председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова, реализация проекта практически завершена. Завод выходит на стабильную работу.

"Нету пиков производства или падения", - уточнил он в беседе с журналистами.

Председатель "Беллесбумпрома" отметил, что на предприятии устранили замечания надзорных органов.

"Готовим объект к вводу в эксплуатацию в установленный срок: до 1 декабря планируем получить разрешительные документы. На следующий год стоит задача выводить его на проектные мощности", - пояснил он.

При посещении древесно-подготовительного и других цехов руководителя правительства проинформировали о работе участков, решении технических вопросов, настройках технологических режимов.

"Практически вся продукция экспортируется. Плюс задача нового завода - обеспечить сырьем для производства остальные целлюлозно-бумажные предприятия концерна. Целлюлоза отсюда идет в переработку", - сказал Юрий Назаров. Он также отметил, что продукция завода будет способствовать реализации задачи по переходу на альтернативную экологическую упаковку.

В Добруше предметом обсуждения стало техническое переоснащение филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" и организация производства мелованных и немелованных видов картона.

Во время поездки премьер-министр также ознакомится с реализацией инвестпроекта по промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в Гомельской области горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн т хлорида калия в год.