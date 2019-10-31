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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕХДНЕВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ MASS MEDIA WEEKEND ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В БГУ
17:31 31.10.2019

Трехдневный Молодежный образовательный форум Mass media weekend впервые пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие стартует 4 ноября на факультете журналистики БГУ (ул. Кальварийская, 9, актовый зал. Начало в 9.40).

Участниками событий станут около 200 учащихся школ, студентов и начинающих журналистов со всей страны. Для них подготовлены мастер-классы известных журналистов, блогеров, а также различные конкурсы.

О блогерстве расскажут авторы спортивных YouTube-каналов «Hodasevich-LIVE» Николай Ходасевич и «ЧестнОК» Александр Ивулин. Оба журналиста освещают отечественные футбольные события. Авторы объяснят отличие спортивной журналистики на телевидении от YouTube и обучат мастерству видеосъемки, влекущей десятки тысяч просмотров.

Креативный менеджер компании MediaCube, телеведущий, спортивный комментатор Павел Кислый выступит на тему «Почему объяснительная журналистика – это точно нужно?». Гость поделится опытом работы в данном жанре и советами по подаче текущих событий или фактов неподготовленному читателю доступным языком.

Кроме того, на мастер-классах «Принципы создания читабельного интервью» и «Видео и объяснительная журналистика» слушатели узнают о технологиях превращения идеи в журналистский материал, специфике командной работы, а также об основных правилах создания качественного видеоконтента.

Также форум включает в себя практическую часть. На протяжении двух дней в рамках квеста участникам в составе сборных предстоит написать тексты, подготовить фото и видео на тему «75 лет факультету журналистики БГУ». Профессиональное жюри оценит работы в номинациях «Лучшая команда», «Лучшее фото», «Лучший текст», «Лучшее видео». Победителей наградят дипломами и ценными призами. Все участники получат сертификаты и памятные сувениры.

Концепция и разработка мероприятия принадлежат студентам факультета журналистики БГУ. Форум организован с целью популяризации журналистской деятельности и внедрения новых форм практикоориентированного обучения.
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