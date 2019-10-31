Новый магазин ОАО «Белкнига» «Кніжная зорка» откроется 4 ноября в Витебске (ул. Ленина, 1-76).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, новый магазин станет 10-м книжным магазином сети в Витебске и 88-м книжным магазином ОАО «Белкнига» в Беларуси.

Здесь посетителям будет предложен широкий выбор не только новинок белорусского и российского книгоиздания, но и канцелярских товаров, сувенирной и бумажно-беловой продукции.

«Кніжная зорка» – это не просто книжный магазин, в котором продаются книги, это место, где можно будет спокойно прогуляться по залу, наслаждаясь невероятной атмосферой, которую создают книги. Магазин условно разделен на несколько зон – торговый зал, детская и презентационная зоны, кофейня, зона для селфи. В последней можно будет не только сделать фото, но и отдохнуть от городской суеты с книгой в руках.

Хорошая презентационная зона предназначена для интересных встреч читателей с авторами, презентаций книжных новинок. Есть также место, специально оборудованное для детей.

Для того чтобы покупатель мог посмотреть наличие книги в других книжных магазинах ОАО «Белкнига» Витебска, в торговом зале размещена интерактивная сенсорная панель. Здесь можно узнать о новинках государственных издательств, о предстоящих презентациях книг и творческих встречах с авторами.