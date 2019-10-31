ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «БЕЛКНИГА» ОТКРОЕТСЯ В ВИТЕБСКЕ
17:13 31.10.2019

Новый магазин ОАО «Белкнига» «Кніжная зорка» откроется 4 ноября в Витебске (ул. Ленина, 1-76).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, новый магазин станет 10-м книжным магазином сети в Витебске и 88-м книжным магазином ОАО «Белкнига» в Беларуси.

Здесь посетителям будет предложен широкий выбор не только новинок белорусского и российского книгоиздания, но и канцелярских товаров, сувенирной и бумажно-беловой продукции.

«Кніжная зорка» – это не просто книжный магазин, в котором продаются книги, это место, где можно будет спокойно прогуляться по залу, наслаждаясь невероятной атмосферой, которую создают книги. Магазин условно разделен на несколько зон – торговый зал, детская и презентационная зоны, кофейня, зона для селфи. В последней можно будет не только сделать фото, но и отдохнуть от городской суеты с книгой в руках.

Хорошая презентационная зона предназначена для интересных встреч читателей с авторами, презентаций книжных новинок. Есть также место, специально оборудованное для детей.

Для того чтобы покупатель мог посмотреть наличие книги в других книжных магазинах ОАО «Белкнига» Витебска, в торговом зале размещена интерактивная сенсорная панель. Здесь можно узнать о новинках государственных издательств, о предстоящих презентациях книг и творческих встречах с авторами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
валюта курс
EUR 2.2898
USD 2.0517
RUB 3.2145
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2898 +0.0058
USD 2.0517 -0.0027
RUB 3.2145 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2900
USD 2.0490 2.0530
RUB 3.2020 3.2140
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1180
EUR/RUB 71.2500 71.5000
USD/RUB 63.9000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте