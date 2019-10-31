|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН ОАО «БЕЛКНИГА» ОТКРОЕТСЯ В ВИТЕБСКЕ
17:13 31.10.2019
Новый магазин ОАО «Белкнига» «Кніжная зорка» откроется 4 ноября в Витебске (ул. Ленина, 1-76).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, новый магазин станет 10-м книжным магазином сети в Витебске и 88-м книжным магазином ОАО «Белкнига» в Беларуси.
Здесь посетителям будет предложен широкий выбор не только новинок белорусского и российского книгоиздания, но и канцелярских товаров, сувенирной и бумажно-беловой продукции.
«Кніжная зорка» – это не просто книжный магазин, в котором продаются книги, это место, где можно будет спокойно прогуляться по залу, наслаждаясь невероятной атмосферой, которую создают книги. Магазин условно разделен на несколько зон – торговый зал, детская и презентационная зоны, кофейня, зона для селфи. В последней можно будет не только сделать фото, но и отдохнуть от городской суеты с книгой в руках.
Хорошая презентационная зона предназначена для интересных встреч читателей с авторами, презентаций книжных новинок. Есть также место, специально оборудованное для детей.
Для того чтобы покупатель мог посмотреть наличие книги в других книжных магазинах ОАО «Белкнига» Витебска, в торговом зале размещена интерактивная сенсорная панель. Здесь можно узнать о новинках государственных издательств, о предстоящих презентациях книг и творческих встречах с авторами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
Курсы в банках
на 31.10.2019
Конвертация в банках
на 31.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте