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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ В ТАЙНИКАХ АВТО РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ НА 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:41 31.10.2019
В тайниках под приборной панелью и над перчаточным ящиком автомобиля гражданин Украины спрятал более 1,5 тыс. единиц рыболовных снастей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, мужчина следовал на территорию ЕАЭС из Украины на легковом автомобиле OPEL через пункт пропуска «Новая Рудня».
Выявить скрытый в конструктивных полостях авто товар удалось с применением видеоэндоскопа. При дальнейшем досмотре таможенники извлекли упаковки и свертки, в которых находилось около 6 кг рыболовных крючков и воблеров.
Общая стоимость обнаруженного товара составила более 7 тыс. рублей.
53-летний гражданин признался, что рыболовные снасти он приобрел для дальнейшей продажи.
В настоящее время коммерческая партия рыболовных снастей, а также автомобиль стоимостью около 10 тыс. рублей изъяты.
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