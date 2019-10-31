В тайниках под приборной панелью и над перчаточным ящиком автомобиля гражданин Украины спрятал более 1,5 тыс. единиц рыболовных снастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, мужчина следовал на территорию ЕАЭС из Украины на легковом автомобиле OPEL через пункт пропуска «Новая Рудня».

Выявить скрытый в конструктивных полостях авто товар удалось с применением видеоэндоскопа. При дальнейшем досмотре таможенники извлекли упаковки и свертки, в которых находилось около 6 кг рыболовных крючков и воблеров.

Общая стоимость обнаруженного товара составила более 7 тыс. рублей.

53-летний гражданин признался, что рыболовные снасти он приобрел для дальнейшей продажи.

В настоящее время коммерческая партия рыболовных снастей, а также автомобиль стоимостью около 10 тыс. рублей изъяты.