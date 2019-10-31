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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
16:20 31.10.2019

Профицит республиканского бюджета за январь-сентябрь 2019 года сформирован в размере 2,7 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2019 года сложились в сумме 39,5 млрд. рублей, или 75,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 17,7 млрд. рублей, или 73,9%.

Поступление НДС составило 8,3 млрд. рублей, или 72,0% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд. рублей, или 58,1%. Акцизы поступили в сумме 2,1 млрд. рублей, или 80,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,5 млрд. рублей, или 80,2%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,61 млрд. рублей, или 77,1% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 33,0 млн. рублей, или 78,6%, Фонд гражданской авиации – 29,2 млн. рублей, или 112,3%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 75,0%. По состоянию на 1 октября 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 128,7 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2019 года составили 35,9 млрд. рублей, или 70,4% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 15,0 млрд. рублей, или 66,8%.

На общегосударственную деятельность направлено 5,9 млрд. рублей (61,4%), на финансирование национальной экономики – 3,9 млрд. рублей (69,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 11,2 млрд. рублей (68,8%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 11,57 млрд. рублей (78,0%), Фонда универсального обслуживания 11,4 млн. рублей (27,1%), Фонда гражданской авиации – 19,1 млн. рублей (73,5%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн. рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2019 года сложился в сумме 3,6 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,04 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 21,6 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 10,1 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.
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