ОАО «МАЗ» участвует в международной специализированной выставке «Дорожное строительство-2019», а также выставке «Автосервис. Механика. Автокомпоненты», которые проходят 29-31 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МАЗ представляет на выставке новый седельный тягач МАЗ-5440М7 экологического класса Euro-6, отличающийся современным дизайном и применением передовых конструкторских и технологических решений, и комфортабельный автомобиль-офис Купава-478810, предназначенный для проведения переговоров, и новинку этого года – микроавтобусы МАЗ.

Пассажирский 16-местный микроавтобус МАЗ 281040 оборудован кондиционером, круиз-контролем, системой АБС, аудиосистемой, электростеклоподъемниками и электрозеркалами, а также сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон.

В свою очередь грузовой микрофургон МАЗ-365022 предназначен для перевозки грузов. В комплектацию этой модификации входят кондиционер, круиз-контроль, парктроник задний, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, центральный замок, МР3-магнитола, задняя подножка. Объем грузового отсека – 12,2 м3. Технически допустимая грузоподъемность – 1430 кг.

На выставках представлены машины и оборудование для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, оборудование для дорожного сервиса и землеройных работ, станций технического обслуживания и сервиса грузовых и легковых автомобилей, диагностики и ремонта систем автомобилей, различные автокомпоненты и лакокрасочные материалы.