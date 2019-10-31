В Беларуси начала работу международная сеть гибких офисов Regus.

Как сообщает портал «Про недвижимость», новый центр Regus под названием Paparats Kvetka расположился в Минске на втором этаже бизнес-центра на ул. Свердлова, 2.

Общая его площадь составляет 1150 кв. м, вместимость — 110 рабочих мест. В этом центре Regus предлагает клиентам 42 отдельных, полностью готовых к работе меблированных офиса, которые сдаются в аренду на гибких условиях, а также просторный коворкинг. Также к услугам клиентов предоставляется три переговорные комнаты. Доступ в бизнес-центр круглосуточный. На момент открытия у Regus сформировалась заполняемость 100%.

«Бизнес, особенно инновационный, заинтересован в гибком офисном пространстве, которое позволяет оперативно расширять или уменьшить размеры помещения, когда это необходимо. В случае использования гибких офисных решений нет необходимости платить за пустующие помещения или работать в тесноте — достаточно сменить офис на более удобный. Также гибкие решения востребованы для организации проектной работы и выхода на рынки в других странах — классическая система аренды предполагает занимать помещение на срок от 11 месяцев. Кроме того, снимая гибкий офис или коворкинг, клиент избавляется от целого пласта административных задач и может сосредоточиться на ключевых для бизнеса вопросах. В арендную плату включаются не только мебель и коммуникации (интернет, телефония), но и услуги ресепшен, IT-поддержка, уборка, кухня, сервисная зона с оргтехникой», - отметила управляющий директор Regus в Беларуси Екатерина Космачева.

Regus активно наращивает свое присутствие во всех странах и регионах.

«Выход на белорусский рынок — это стратегическое решение компании, вклад в создание глобальной инфраструктуры для бизнеса. Мы видим высокий спрос на гибкие офисные решения со стороны как белорусских компаний, так и иностранного бизнеса. Несмотря на стопроцентную заполняемость нового центра, компаниям и физлицам, не являющимся арендаторами в Минске, будет доступен ряд услуг Regus: аренда переговорных, услуги бизнес-гостиной и виртуальный офис», - сказала Е. Космачева.

В Colliers International, компании, которая является провайдером данной сделки, считают, что в Минске существует дефицит качественных офисных площадей класса А и В. Поэтому факт 100% заполняемости Regus на момент открытия неудивителен.

«Радует, что в Беларуси развивается формат гибких офисных пространств, а поколение миллениалов вносит в рабочий процесс свои корректировки: удаленная занятость, гибкий график работы, мобильный офис, коворкинги. Все эти форматы вполне отвечают потребностям в самовыражении через работу и способствуют максимальной трудовой эффективности представителей нового поколения. Формируется благоприятная среда для нетворкинга: несколько стартапов могут в таких условиях работы скооперироваться и создать абсолютно новый продукт», - отметил директор департамента офисной и складской недвижимости Colliers International Андрей Алешкин.

Согласно проведенному исследованию, в настоящее время в Минске работает около 10 коворкингов офисного типа, из них только один круглосуточный. Большинство коворкингов работают с 9 до 18, что неудобно для клиентов, которые хотят сами выбирать время для работы. Суммарно минские коворкинги располагают примерно 950 рабочих мест, услугу «гибкий офис» никто не предоставляет. В некоторых коворкингах, как альтернативу офису, можно снять переговорную комнату на длительный срок, по стоимости от 560 до 835 рублей за неделю. Средняя стоимость незакрепленного места в минском коворкинге составляет 275 рублей в месяц, закрепленного — 456 рублей. Большая часть коворкингов имеет переговорные (от 1 до 3 помещений), а также конференц-залы вместимостью от 20 человек.