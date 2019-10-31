|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ПРОЙДУТ 4-5 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
14:36 31.10.2019
Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску 4-5 ноября проведет тематические дни информирования по вопросам уплаты налога на недвижимость и платежей за землю физическими лицами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно по телефонам 229-26-57, 229-26-60.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
Курсы в банках
на 31.10.2019
Конвертация в банках
на 31.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте