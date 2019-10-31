ЭКОНОМИКА РБ

ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ПРОЙДУТ 4-5 НОЯБРЯ В МИНСКЕ

14:36 31.10.2019 Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску 4-5 ноября проведет тематические дни информирования по вопросам уплаты налога на недвижимость и платежей за землю физическими лицами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно по телефонам 229-26-57, 229-26-60.