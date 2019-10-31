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ЭКОНОМИКА РБ


ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ПРОЙДУТ 4-5 НОЯБРЯ В МИНСКЕ
14:36 31.10.2019

Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску 4-5 ноября проведет тематические дни информирования по вопросам уплаты налога на недвижимость и платежей за землю физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно по телефонам 229-26-57, 229-26-60.
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