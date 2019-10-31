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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ С НАЧАЛА ГОДА НА 2,2%, ВНУТРЕННИЙ – НА 2,0%
13:50 31.10.2019
Государственный долг Беларуси на 1 октября 2019 года составил 43,0 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,4 млрд. рублей, или на 5,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2019 года составил 16,5 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%.
В январе-сентябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 857,6 млн. долларов США: 559,7 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 73,8 млн. долларов США – МБРР; 46,5 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 27,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2019 года составило 1 273,4 млн. долларов США: 533,3 млн. долларов США – правительство РФ; 414,4 млн. долларов США – банки Китая; 264,8 млн. долларов США – ЕФСР; 58,5 млн. долларов США – МБРР; 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2019 года составил 8,7 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.
За январь-сентябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 701,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,4 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
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