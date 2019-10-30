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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕДЕНА РОТАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ УПРАВЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА БЕЛАРУСИ
13:22 31.10.2019
Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.
Генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.
Столичное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен полковник юстиции Сергей Удовиков.
Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.
Начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.
Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.
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