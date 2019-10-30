За несколько последних дней в ОВД Минской области зарегистрировано более 10 случаев совершения хищений денежных средств с карт-счетов граждан, больше всего в Минском, Солигорском, Борисовском, Молодечненском и Любанском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Минского облисполкома, немного отличаются детали, но цель у мошенников одна – завладеть персональными данными жертвы и совершить хищение денег с ее карт-счета.

Так, сотрудниками группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Слуцкого РОВД проводится проверка по факту хищения средств с карт-счета 37-летней жительницы Слуцка. Женщина передала реквизиты своей карточки покупателю, который должен был перевести на ее счет деньги, но вместо этого похитил со счета более ста рублей.

Недавно она разместила на одной из торговых площадок интернета объявление о продаже штор. Вскоре их пожелал приобрести мужчина, который по телефону предложил рассчитаться за товар, перечислив деньги на банковскую карточку продавца. Данное предложение не вызвало подозрений у женщины и та, не раздумывая, сообщила звонившему все реквизиты своей банковской карточки (номер карты, срок ее действия и CVV-код с обратной стороны карты). Однако вместо зачисления денег, произошло их списание. Только после того, как лишилась более ста рублей, женщина поняла, что все это время общалась с мошенником, а не с покупателем.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

«Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома настоятельно рекомендуют никому не передавать реквизиты своих платежных средств, паспортные данные и коды подтверждения, полученные в виде SMS-сообщений», – подчеркнули в УВД Миноблисполкома.