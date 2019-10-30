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ЭКОНОМИКА РБ
СЕГОДНЯ С ДВУХ ЧАСОВ В МИНСКЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ НА 24-М КИЛОМЕТРЕ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА МКАД
12:11 31.10.2019
Сегодня, 31 октября, с 14.00 до 15.30 на 24-м километре внутреннего кольца МКАД будет проводиться следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в это время будет ограничено движение на данном участке со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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