Сегодня, 31 октября, с 14.00 до 15.30 на 24-м километре внутреннего кольца МКАД будет проводиться следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в это время будет ограничено движение на данном участке со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.