«Омск Карбон Могилев» и Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев и директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

Как сообщает сайт Могилевского областного исполнительного комитета, соглашение предполагает содействие взаимовыгодному сотрудничеству, тесному взаимодействию в сфере науки и инновационных разработок. Формы партнерства могут быть самыми различными. Среди них - проведение совместных научно-технических исследований в области природопользования, охраны окружающей среды и экологии, научных и научно-методических конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», встреч и выставок, представляющих взаимный интерес.

«Мы видим, что вы тесно интегрированы с наукой. У вас действительно передовой, прорывной бизнес. У нашего института такая кооперация науки и производства вызывает особое уважение. Потому наше будущее сотрудничество я вижу вполне успешным, взаимовыгодным. Ваш продукт - технический углерод - нам очень интересен. На его базе можно создавать новую инновационную продукцию широкого спектра действия. Это и экология, и медицина, и сельское хозяйство», - поделился директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

Подписание соглашения - только первый шаг к совместному сотрудничеству между предприятием и институтом.

«Наша компания уделяет огромное внимание научному сотрудничеству и в Омске, и в Волгограде. Первые шаги делаем мы сегодня и в Беларуси. Уверен, что это принесет пользу нашей стране. Мы готовы к совместной работе, начиная от предоставления образцов продукции для проведения лабораторных испытаний и заканчивая выпуском нового инновационного продукта, разработанного совместными усилиями», - отметил генеральный директор ИООО «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев.

Стороны уже наметили перспективные для себя направления, в которых в качестве сырьевой базы может быть применим технический углерод. Причем, речь идет об использовании техуглерода для охраны окружающей среды, в том числе и для ее восстановления. В частности, это разработка и производство комплексного биосорбционного препарата для рекультивации почв, в том числе загрязненных ионами тяжелых металлов и радионуклидами; разработка и производство нефтесорбентов, обладающих хорошими характеристиками при ликвидации аварийных разливов нефти на воде, почве, промплощадках и оборудовании.

«Это лишь то, что может послужить началом для взаимодействия. Однако с уверенностью уже сегодня можно сказать, что «Омск Карбон Могилев» открывает для белорусских исследователей доступность к новому, интересному и востребованному материалу. Мы знаем традиционный сегмент применения технического углерода, но теперь появляется возможность найти новые ниши, и мы готовы двигаться в этом направлении вместе с «Омск Карбон Могилев», - рассказал заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН Беларуси Алексей Томсон.

Курировать дальнейшее сотрудничество между «Омск Карбон Могилев» и Институтом природопользования НАН Беларуси будет научно-технический центр «Омсктехуглерод». Планируется создание так называемой дорожной карты с проработкой конкретных планов и задач.

ИООО «Омск карбон Могилев» - резидент СЭЗ «Могилев». На данный момент предприятие функционирует в режиме пуско-наладочный работ. Запуск первой очереди завода запланирован на четвертый квартал 2019 года. Перспективная проектная мощность предприятия «Омск Карбон Могилев» - 200 тысяч тонн технического углерода в год.