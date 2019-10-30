|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 1-3 НОЯБРЯ ЗАДЕЙСТВУЮТ РЕЗЕРВНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ АВТОБУСОВ ДЛЯ МАССОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА КЛАДБИЩА
11:08 31.10.2019
1-3 ноября в Минске задействуют резервный подвижной состав для массовых посещений кладбищ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 8.00 до 17.00 будет задействован резервный подвижной состав на автобусных маршрутах №5Э «ДС Чижовка – кладбище «Михановичи», №31 «ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище», №68 «ДС Карастояновой – Северное кладбище», №94С «АС Автозаводская – Чижовское кладбище», №109 «ДС Карбышева – Северное кладбище», №170Э «АС Юго-Западная – Западное кладбище» для подключения к перевозкам в случае увеличения пассажиропотока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2019
Курсы в банках
на 31.10.2019
Конвертация в банках
на 31.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте