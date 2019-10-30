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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ 1-3 НОЯБРЯ ЗАДЕЙСТВУЮТ РЕЗЕРВНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ АВТОБУСОВ ДЛЯ МАССОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА КЛАДБИЩА
11:08 31.10.2019

1-3 ноября в Минске задействуют резервный подвижной состав для массовых посещений кладбищ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 8.00 до 17.00 будет задействован резервный подвижной состав на автобусных маршрутах №5Э «ДС Чижовка – кладбище «Михановичи», №31 «ДС Уручье-2 – Колодищанское кладбище», №68 «ДС Карастояновой – Северное кладбище», №94С «АС Автозаводская – Чижовское кладбище», №109 «ДС Карбышева – Северное кладбище», №170Э «АС Юго-Западная – Западное кладбище» для подключения к перевозкам в случае увеличения пассажиропотока.
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