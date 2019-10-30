Пансионат Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова открыли 30 октября в Боровлянах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, новый пансионат построен в РНПЦ для пациентов, их родственников и врачей, которые приезжают в центр из разных стран на обучение. Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь есть столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс.

«Мы планируем размещать здесь граждан, приезжающих на обследование, пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Есть такая категория пациентов, которым не требуется специальная медицинская помощь. В пансионате также могут жить сопровождающие. Кроме того, часть комнат планируется сдавать иностранным врачам-онкологам, приезжающим на обучение в образовательный центр при РНПЦ», - рассказала директор пансионата Инесса Мурашко.

Планируется, что с ноября в РНПЦ онкологии будет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности. Здесь находится 10 палат, в которых может разместиться не только сам пациент, но и сопровождающий его родственник. В палатах имеется душевая и небольшая кухня. У проживающих есть возможность получать индивидуальное питание и уход.