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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 НОЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:50 31.10.2019
Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 727 от 29 октября 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $88,3 за 1 т (ранее - $87,2).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с $47,9 до $48,5 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $26,1 до $26,4 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были снижены.
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