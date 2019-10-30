Профессиональную стирку ковровых изделий по турецкой технологии начало осуществлять ОАО «Полоцкбыт». Для внедрения услуги предприятие закупило новое импортное оборудование, аналогов которому нет в Витебской области, пишет газета «Витебские вести».

ОАО «Полоцкбыт» уже много лет держит марку лучшего предприятия своей отрасли, неоднократно занесенного на областную и республиканскую доски почета за успешное выполнение социально-экономических показателей. Здесь непрерывно модернизируют производство, повышают качество и расширяют спектр оказываемых услуг.

«Чтобы сохранять конкурентоспособность, важно постоянно инвестировать в развитие, изучать запросы и прислушиваться к пожеланиям клиентов, внедрять то, что сегодня востребовано на рынке», – считает директор ОАО «Полоцкбыт» Надежда Коршун.

За 9 месяцев этого года полоцкие бытовики вложили в обновление производственной базы около 100 тысяч рублей. За счет собственных средств частично заменено морально устаревшее оборудование прачечной: приобретены две стирально-отжимные машины с объемом загрузки 25 кг каждая. Кроме того, на предприятии введена новая услуга по перманентному макияжу, для чего отремонтировано помещение, закуплено оборудование и обучен специалист.

А самым масштабным нововведением стала модернизация чистки ковров. Ранее ОАО “Полоцкбыт”, как и частные клининговые компании региона, предлагало выполнить эту услугу с помощью моющего пылесоса Kärcher. Теперь, по словам главного инженера предприятия Павла Радько, к процессу удаления загрязнений применяются совершенно другие подходы. И позволила это сделать закупка комплекта высококачественных машин турецкой компании Euromak – одного из лидеров в производстве современного моечно-очистительного оборудования.

«Все процессы здесь максимально автоматизированы, надо только нажимать кнопки и регулировать скорость, давление, подачу моющих средств», – пояснил оператор Виталий Ананьев, демонстрируя возможности оборудования.

На реализацию проекта были направлены и собственные финансовые ресурсы предприятия, и выделенные Полоцким райисполкомом бюджетные средства, предусмотренные подпрограммой «Качество и доступность бытовых услуг» в рамках Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.